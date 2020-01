Cascavel recebe 2,5 mil doses da vacina pentavelente

Depois de dois meses sem receber a vacina pentavalente, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) recebeu nesta quarta-feira (22) 2,5 mil doses. A remessa, enviada pelo Governo Federal, começa a ser distribuída para as unidades de saúde das zonas urbana e rural já na próxima sexta-feira (24).

A vacinação começa na segunda-feira ( 27) em todas as unidades de saúde das 7h às 19h. As unidades dos bairros Santos Dumont e Cataratas, que atendem no mesmo horário das unidades do interior, funcionarão das 8h às 17h. As unidades de saúde não fecham para o almoço.

“Neste momento, daremos prioridade por vacinar crianças que estão com seus nomes cadastrados nas listas de espera das unidades saúde do Município. É importante reforçar aos pais que levem a carteira de vacinação e um documento de identidade da criança. Então, neste primeiro momento queremos zerar esta fila de espera pela vacina pentavalente, criada no Município em função da fala de doses. Lembrando que o repasse das doses é feito Governo Federal, através do Ministério da Saúde que repassa ao Estado e este faz o repasse aos municípios”, explicou a enfermeira Cristina Carnaval, coordenadora do Programa Municipal de Imunização.

Proteção

A pentavalente é uma vacina conjugada, protege contra cinco tipos de doenças diferentes em uma única aplicação. Ela protege contra meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B. A vacina precisa ser aplicada aos 2,4 e 6 meses de idade. “O Ministério da Saúde informou que não quer deixar faltar mais vacina nas unidades de saúde do País, mas não tem previsão de entrega de novas doses”, concluiu Cristina Carnaval.