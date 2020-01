Cascavel recebe 2,5 mil doses da vacina pentavalente

Nesta sexta-feira (24) Cascavel (PR) recebeu 2,5 mil doses da vacina pentavalente e a partir de segunda-feira (27) os pais que aguardam na fila de espera para vacinar os filhos já podem procurar as Unidades Básicas de Saúde do município, a partir das 7h.

De acordo com a coordenadora de imunização do Programa Municipal de Imunização, Cristina Carnaval, a principal orientação para os pais é manter a calma. “Não precisa ir todo mundo segunda-feira na unidade, porque a gente pode que procurem com cautela, porque a vacina está garantida”. Além disso, é preciso buscar a unidade de saúde em que o nome do filho foi deixado, pois cada unidade tem a sua lista especifica de pessoas aguardando.

As unidades da área urbana ficam abertas das 7h às 19h, com exceção das unidades Santos Dumont e Cataratas, onde o atendimento é feito das 8h às 17h. As unidades do interior também funcionam das 8h às 17h.

Ainda de acordo com Cristina, o número de doses é o suficiente para a demanda da cidade, pois 2.200 crianças aguardam na fila de espera. “Para os pais que têm bebês com essa faixa etária, de dois, quatro e seis meses, e que não fizeram nenhuma dose da pentavalente também poderão procurar as unidades, porque teremos uma sobra”.

Os pais ou responsáveis devem levar um documento de identificação da criança e a carteira de vacinação, além do próprio documento de identificação.

Imunização

A vacina pentavalente é a responsável por imunizar crianças contra Difteria, Coqueluche, Tétano, um tipo de Meningite e a Hepatite B. Crianças de dois, quatro e seis meses devem tomar a dose.