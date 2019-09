Cascavel nos Jojups

Principal competição multidespostiva do Estado entre seleções municipais formadas por atletas com até 18 anos de idade (ou 19, em algumas modalidades), os Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) seguem com intensas disputas na fase final da Divisão A de sua 32ª edição, que está sendo realizada desde a última sexta-feira (20) em Londrina. Nove modalidades já foram encerradas durante o fim de semana, e Cascavel se destacou em todas que participou (não teve atletas no tênis, no xadrez e no badminton).

O melhor resultado foi na natação, com o segundo lugar na classificação final no feminino e no masculino, atrás apenas de Curitiba, em ambos os naipes. No total, os comandados do técnico Rui Comin conquistaram 27 medalhas, sendo seis de ouro, dez de prata e 11 de bronze.

Dentre os destaques individuais, evidência maior para Tauana Eduarda de Moraes Lopes, de 17 anos, e Beatriz Garute da Silva, 14, que estabeleceram novos recordes nos Jogos da Juventude do Paraná. Tauana nos 50m peito (35s02) e Beatriz nos 1500m livre (17min57s77).

A equipe de natação também contou com os atletas cascavelenses Daniela Sá, Bianca Bruna Fernandes, João Augusto Moreno Sopchaki, João Paulo Zanella Janke, Willyan Haruo Matana e os gêmeos Hiuri e Higor Selzler da Silva.