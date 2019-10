Cascavel nos Japs

A disputa da 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), Divisão A, segue em ritmo intenso em Toledo. Mais duas modalidades definiram os campeões na competição que prosseguirá até domingo (20). Cascavel pontuou em ambas, mas sem ir ao pódio. No tênis de mesa, terminou em quarto lugar tanto no feminino quanto no feminino, enquanto no xadrez foi sétimo colocado com os homens e nono com as mulheres.

Na modalidade da raquete e bolinha, comandada pelo técnico Edson Marroque, destaque para a medalha de ouro conquistada pela dupla mista formada por Eduardo da Silva e Kesya Vidal, que na final superaram os representantes de Londrina.

“Tenho muita história nos Jogos Abertos, e essa medalha é muito especial. É gratificante conquistar uma medalha de ouro quando se esforça pra chegar ao que se propôs. Estou muito contente”, disse Eduardo, que compete há 17 anos nos Japs e com a equipe masculina é tetracampeão geral.

Já na dupla feminina Cascavel teve Bárbara Marroque e Luana Ferreira com a medalha de bronze, ao superarem as representantes de Campo Mourão.