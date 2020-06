Cascavel na CBCa: Ana Paula Vergutz é eleita presidente da Comissão de Atletas da canoagem

Ana Paula Vergutz coleciona feitos na canoagem velocidade feminina do Brasil Foto: Wander Roberto/Inovafoto/COB

Cascavel – A nova Comissão de Atletas da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), eleita para o ciclo de 2020 a 2024, escolheu a cascavelense Ana Paula Vergutz para presidir o colegiado, com Estevão Carvalho Lopes na vice-presidência. A palavra de ordem no grupo é o diálogo, visando o crescimento, desenvolvimento e sucesso da canoagem.

Atleta de canoagem velocidade, Ana Paula Vergutz é atleta olímpica e tem duas medalhas em edições dos Jogos Pan-americanos: bronze no K1-500m em Toronto 2015 e Lima 2019. Ela foi a primeira e permanece como única brasileira a conquistar tais feitos. Natural de Cascavel, a canoísta assume o posto prometendo “responsabilidade, respeito e honestidade”.

“Quero ser lembrada como uma pessoa que ajudou a melhorar o funcionamento, as condições de treinamento, as competições e demais fatores que influenciam a vida dos atletas, das pessoas envolvidas na modalidade e das que transformam a sociedade”, afirma Vergutz, que disputou os Jogos Olímpicos Rio 2016.

A Comissão de Atletas da CBCa tem por missão representar os atletas perante a CBCa, fortalecendo os laços de comunicação e interação entre as partes. “Nós (atletas) somos os maiores afetados pela gestão das entidades, cujas decisões e ações influenciam no nosso dia a dia. Por isso, a participação do atleta na gestão da entidade é imprescindível”, complementa.