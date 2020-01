Cascavel: Mortalidade nas UPAs cai pela metade em dois anos

O secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanelllo, aponta a redução da mortalidade infantil nas três UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento): “Cascavel tem o menor índice de mortalidade da história. Em 2017, foram feitos 194.907 atendimentos nas três UPAs, com o registro de 238 óbitos, um índice de mortalidade de 0,12%. Em 2019, subiu para 278.686 o total de atendimentos e houve 180 óbitos, ou seja, um índice de mortalidade de 0,06%. Os atendimentos aumentaram e as mortes diminuíram”.

O aumento no atendimento e a queda da mortalidade infantil, segundo Stefanello, são reflexos dos investimentos em saúde do Governo Paranhos, da qualidade e da capacidade dos servidores das UPAs, das diversas reuniões com a 10ª Regional de Saúde/Estado, o Consamu, o Ministério Público, os prestadores hospitalares e até as cobranças da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. “A saúde pública é progressiva, os resultados aparecem no devido tempo, com esforços mútuos. Há ainda muito o que melhorar, mas não podemos deixar de comemorar os avanços já conquistados”, disse.

