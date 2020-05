Cascavel já tem 95 casos de covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na tarde deste sábado o boletim atualizado com os casos de covid-19 no município. O número de casos da doença já são 95 na cidade, ontem eram 90, 13 aguardam o resultado do exame.

Dos casos positivos, 81 tiveram resultado positivo por exame laboratorial, nove por teste rápido e cinco por teste clínico-epidemiológico.

Outros 13 pacientes aguardam o resultado dos exames.

Estão em monitoramento e isolamento domiciliar 300 pessoas. Os casos descartados com exame são 354 e os descartados por teste rápido são 51.

Os casos liberados do isolamento domiciliar são 4.351.

Matéria ampliada às 16h28.

Confira o boletim atualizado: