Cascavel inicia 2ª etapa da vacinação contra gripe na sexta-feira (17)

A 2ª etapa da Campanha de Vacinação Contra Gripe será iniciada nesta sexta-feira em Cascavel e seguirá até 9 de maio. A imunização contra a influenza terá 20 pontos de vacinação, incluindo nove no interior do Município, que atenderão das 8h às 16h45, de segunda a sexta-feira.

Nesta fase da campanha, o público-alvo é formado por doentes crônicos, pessoas com condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários e detentos do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo. Esses últimos dois grupos deverão apresentar documento para comprovar vínculo com empresas da área.

Vale destacar que os idosos que ainda não tiverem sido vacinados na primeira fase poderão se imunizar durante esse período da segunda etapa.

Confira a tabela de vacinação abaixo

ÚLTIMA FASE DA VACINAÇÃO

Por fim, a terceira e última fase da campanha ocorrerá de 9 a 22 de maio. Nessa etapa, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses a seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores da rede pública e privada, portadores de deficiência, pessoas com idades de 55 a 59 anos 11 meses e 29 dias.