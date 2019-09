Cascavel Futsal volta à Ouro e desafia o Toledo

A Série Ouro do Paranaense de Futsal teve uma reviravolta e ontem (23), em uma reunião em Curitiba entre os dirigentes das equipes que disputam a recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná) e também os campeonatos da FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão), e os mandatários da Federação, ficou definido que o Cascavel Futsal está de volta à competição. Mais do isso. Foi acertado que o maior vencedor do Estado fará hoje o Clássico da Soja com o Toledo, jogo que deveria ter sido realizado sábado, pela última rodada da fase classificatória. A partida será às 20h30 desta terça-feira (24) no Ginásio Alcides Pan.

“Foram retiradas as punições das quatro equipes, que voltam às competições da Federação, e a Copa da LFP vai ser realizada agora com a chancela da Federação Paranaense”, explica Pedrinho Muffato, apoiador do Cascavel Futsal e diretor financeiro da LFP. As quatro equipes em questão são Cascavel, Foz Cataratas, Siqueira Campos e Guarapuava, que haviam sido excluídas da FPFS na última semana por terem participado da LFP.

Na reunião de ontem, ficou acordado que a arbitragem da nova competição ficará a cargo da Federação, além de as questões jurídicas da LFP serem levadas ao Tribunal de Justiça Desportiva da LFPS.

Foz Cataratas x Pato, que deveria ter sido realizado na última quarta-feira (18) pela penúltima rodada da Série Ouro, também será nesta terça-feira (24), às 20h30, em Foz do Iguaçu. Já Ampére x Foz Cataratas, pela última rodada, ficou para a próxima segunda-feira (30).

Nova casa

A semana no Cascavel Futsal também iniciou com novidade dentro de quadra. Desde ontem, a Serpente Tricolor tem nova casa, o Ginásio Elvira Menin, na vizinha Santa Tereza do Oeste. A nova mudança se deu pela baixa adesão da torcida aos jogos no Ginásio da Coopavel, onde o time cascavelense mandava seus jogos desde o fim do mês de julho, por causa das reformas no Ginásio da Neva.