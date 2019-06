Cascavel Futsal recebe Jaraguá em busca de outra vitória na LNF

Cascavel – Depois da vitória no Clássico da Soja com Toledo, na noite de quarta-feira, o que devolveu à Serpente a liderança da Série Ouro do Paranaense, o Cascavel Futsal volta suas atenções para a Liga Nacional neste sábado, às 19h, contra o Jaraguá, no Ginásio da Neva.

O tricolor paranaense vem de uma sequência importante de vitórias na competição. Já são quatro consecutivas – foi quem mais venceu nas últimas cinco rodadas -, que levaram o time a 6ª posição na tabela, com 15 pontos.

Já a equipe catarinense até agora não conseguiu manter uma regularidade e ocupa o 11º lugar na classificação, com 10 pontos.

Em busca de outra vitória na LNF, o técnico Cassiano Klein não vai poder contar com Adeirton, Humberto e Wilsinho, desfalques para esta partida.