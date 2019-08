Cascavel Futsal no G3?

Em bom momento na temporada, com resultados dentro de quadra, entrosamento no grupo de jogadores e apoio da torcida, o Cascavel Futsal tenta neste fim de semana dar um salto ainda maior de confiança. Em duelo direto pelas primeiras posições na tabela de classificação da Liga Nacional, a Serpente desafia o Campo Mourão neste sábado, às 19h, pela 16ª das 19 rodadas da primeira fase.

O time cascavelense vem de uma vitória de virada sobre o Minas que o fez ultrapassar a equipe mourãoense na tábua de posições e chegar à quarta colocação, a melhor dentre os representantes do Paraná na competição.

Com 28 pontos, o Cascavel é o quarto colocado e poderá chegar ao grupo dos três primeiros da Liga Futsal se triunfar neste fim de semana, na casa do adversário. Com 27 pontos, o Campo Mourão, sétimo colocado, pode dar um salto ainda maior na classificação e chegar à vice-liderança, ou à terceira colocação, dependendo do resultado do duelo de ontem à noite entre o líder Corinthians e o vice-líder Carlos Barbosa. Em seis jogos como mandante na Liga, o Carneiro do noroeste tem cinco vitórias.

Desfalques e dúvidas

Para o duelo na Arena UTFPR, o técnico Cassiano Klein ainda não conta com os lesionados Adeirton e Murillo, e desta vez nem com o suspenso Rabisco. Já Edimar e Wilsinho, fora das últimas três partidas para tratamento médico, são dúvidas, assim como os alas Claudinho e Bichinho, apresentados nesta semana.

Só jogão

Este será o terceiro jogo entre Cascavel e Campo Mourão no ano. As duas equipes são as que mais investiram para reformular seus elencos para esta temporada no Paraná. Nos dois jogos anteriores, ambos pela Série Ouro do Estadual, a Serpente levou a melhor por 3 a 2: em casa, há 20 dias, e na Arena UTFPR, há quatro meses.