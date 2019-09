Cascavel Futsal mantém sua programação normal

Eliminado da Série Ouro do Paranaense de Futsal e suspenso por três anos, de acordo com a FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão), o Cascavel Futsal segue sua rotina de treinos programada ainda no início da semana. Ontem, as atividades foram em dois períodos na Coopavel, com exercícios de musculação pela manhã e em quadra à tarde. Para esta quinta-feira (19), os treinamentos serão apenas a partir das 16h30, também na Coopavel.

Assim segue a rotina da equipe cascavelense dentro das quatro linhas, alheia aos acontecimentos extraquadra. Tanto que jogadores e comissão técnica esperam por novo dia normal de trabalho amanhã e sábado, quando está prevista a viagem a Toledo para a última rodada da fase classificatória do Estadual.

Por enquanto, este jogo está cancelado e a Federação deu folga ao time toledano no fim de semana. Entretanto, a diretoria cascavelense já ingressou com ação judicial em busca de reverter a punição recebida da FPFS por ter atuado na recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná). A resposta deve sair entre hoje e amanhã, mesmo período no qual dirigentes das equipes que disputam as duas competições se reunirão com os mandatários da Federação em busca de uma solução para o impasse, que atingiu também as equipes de Siqueira Campos e Guarapuava, da Série Prata, e o Foz Cataratas, atual campeã da Ouro.

Hoje, o Paranaense de Futsal será movimentado por Toledo e Marechal, que se enfrentam por rodada atrasada às 19h30, no Ginásio Alcides Pan. No entanto, dentro de poucos dias eles também poderão ser punidos pela Federação, pois têm jogos marcados pela Liga Futsal Paraná: os rondonenses contra o time de Medianeira e os toledanos contra o São Miguel do Iguaçu, que já se manifestou que irá estrear pela LFP, no duelo marcado para o dia 2 de outubro.

Participantes

Por enquanto, apenas dois jogos foram realizados pela Liga Futsal Paraná: Guarapuava 1×4 Foz Cataratas e Cascavel 5×4 Siqueira Campos. As quatro equipes foram punidas com suspensão de três anos pela Federação, o que já causou mudança na programação de jogos e classificação das Séries Ouro e Prata do Estadual. A “bola de neve” em que se transformou o assunto tende a ficar maior, pois outras 12 equipes ainda devem estrear pela LFP: Marechal, Pato, Toledo, Marreco, Campo Mourão, Dois Vizinhos e Palmas, da Série Ouro; Chopinzinho, São Miguel do Iguaçu e Faxinal, da Série Prata; e Prudentópolis e Medianeira, da Série Bronze.

Rebaixados

Em atualização em seu site, ontem (18), a Federação Paranaense de Futebol de Salão excluiu Cascavel e Foz Cataratas da Série Ouro, e o Siqueira Campos da Série Prata – o Guarapuava já estava fora; não avançou à segunda fase. Também excluiu os pontos conquistados pelas demais equipes contra cascavelenses e iguaçuenses. Por enquanto, a rodada final da Série Ouro está mantida para sábado (21), com Ampére e Toledo, adversários de Foz e Cascavel, respectivamente, de folga. Ontem, o Pato deveria ter enfrentado o Cataratas, mas a partida foi cancelada.