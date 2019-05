Cascavel Futsal joga em Foz em noite de líderes em quadra

Cascavel – A Série Ouro do Paranaense de Futsal será movimentada nesta terça-feira com quatro das cinco primeiras equipes da classificação em ação. Destaque para o duelo regional entre o líder Cascavel e o Foz Cataratas, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, pela 10ª rodada.

O time cascavelense, que na rodada anterior perdeu os 100% de aproveitamento com empate no clássico em Marechal Cândido Rondon, inicia a rodada com 25 pontos, na liderança, mas com a possibilidade de ser ultrapassado pelo Pato caso acumule o segundo jogo sem vencer pelo Estadual e a equipe do Sudoeste faça o dever de casa esta noite.

Vice-líder com 24 pontos, mas com uma partida realizada a mais que a Serpente, o time pato-branquense recebe o Matelândia às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda, também pela 10ª rodada – o Pato antecipou o duelo da 13ª rodada com o Marechal e venceu. Já o Foz Cataratas quer embalar novamente para se aproximar do topo da classificação. O time da fronteira é o sexto colocado com 20 pontos.

Também nesta terça-feira, e de olho na pontuação do líder Cascavel, o Marreco, terceiro colocado com 22 pontos, faz confronto direto com o Campo Mourão, quinto com 21, às 19h30, na Arena UTFPR. Esse jogo abre a 11ª rodada do Estadual.