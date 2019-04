Depois de duas vitórias na Neva, 7 a 2 no Palmas e 1 a zero no Umuarama, o Cascavel Futsal tem mais um jogo da Série Ouro do Paranaense pela frente, agora fora de casa.

A equipe cascavelense encara o Campo Mourão, que também disputa a Liga Nacional, e teve um ótimo começo de Chave Ouro com duas vitórias e joga pela primeira vez diante da torcida.

O jogo será no Ginásio Belin Carolo, Arena UTFPR em Campo Mourão às 19h30, e será transmitido ao vivo pelo canal do Cascavel Futsal no YouTube.