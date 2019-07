Cascavel Futsal desafia Umuarama em busca da liderança do Estadual

Cascavel – Vindo de vitória por 4 a 3 sobre o Tubarão/SC pela Liga Nacional, no fim de semana, o Cascavel Futsal se volta agora novamente para a Série Ouro do Campeonato Paranaense, competição pela qual desafia o Umuarama nesta terça-feira, ás 19h15, no Ginásio Amário Vieira da Costa, pela 15ª rodada.

O time umuaramense, que é comandado pelo ex-técnico cascavelense Nei Victor, vem de uma boa sequência no Estadual. Já são quatro vitórias consecutivas. Na ultima rodada, fora de casa, o time da Capital da Amizade goleou o Matelândia por 6 a 3. Antes, havia vencido São José dos Pinhais, São Lucas e Dois Vizinhos.

Já o Cascavel Futsal, que está embalado por seis vitórias consecutivas na Liga Nacional, vive momento de instabilidade na Série Ouro. Nas últimas seis partidas pela competição, acumula três empates, uma vitória e duas derrotas. A Serpente vem de goleada por 7 a 0 sofrida em Palmas.