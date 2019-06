Cascavel Futsal desafia Palmas em busca de manter a liderança

Palmas – Em ótima fase na Liga Nacional, com cinco vitórias consecutivas e a sexta colocação na tabela de classificação, o Cascavel Futsal “vira a chave” para a Série Ouro do Paranaense, competição pela qual desafia o Palmas nesta terça-feira, às 20h30, em busca de se manter na liderança, em jogo válido pela abertura do returno, no Ginásio Monsenhor Engelberto.

A Serpente está no topo da tábua de posições do Estadual com 30 pontos em 13 jogos realizados, seguida de perto pelo Foz Cataratas, vice-líder com 29 pontos e uma partida a menos.

Já o Palmas tenta frear a empolgação cascavelense para seguir firme no objetivo de avançar à próxima fase. Com 10 pontos em 13 jogos, a equipe do sudoeste está na décima colocação, e precisa de uma vitória para se manter entre os classificados aos playoffs.

Marechal joga em casa

A equipe do Marechal Futsal também vai à quadra na noite desta terça-feira. A equipe rondonense que ocupa a 5ª colocação na tabela com 27 pontos recebe no Ginásio Nei Braga o Ampére, que ocupa a 11ª posição com 10 pontos. O jogo começa às 19h30.