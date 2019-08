Cascavel está pronta para receber megaevento do COB

Cascavel – Aperfeiçoamento da logística esportiva e ampliação do Programa Transforma, que leva a temática olímpica ao ambiente escolar. Essas são algumas novidades da edição 2019 dos Jogos Escolares da Juventude, maior competição estudantil do País, que terá início na próxima segunda-feira (2) em Cascavel. A Capital do Oeste paranaense será a primeira cidade a entregar diplomas aos professores que passaram por uma capacitação online.

Organizado há 15 anos pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), os Jogos Escolares reúnem mais de 6.000 atletas e, desde o ano passado, têm um novo formato, com três etapas regionais e uma nacional. Durante cinco dias, Cascavel receberá alunos de escolas públicas e privadas das regiões Sul e Sudeste do País, além dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, para disputas em quatro esportes: basquete, futsal, handebol e vôlei.

Nas semanas seguintes, será a vez de Palmas (TO), de 11 a 15, com representantes da Região Norte, do Mato Grosso e do Distrito Federal; e de Natal (RN), de 20 a 24, com as equipes do Nordeste, receberam etapas regionais.

“As etapas regionais são eventos dinâmicos, com cinco dias de competições, que classificam duas equipes de cada modalidade para a etapa nacional”, explica o coordenador-geral dos Jogos Escolares, André Mattos, que esteve diversas vezes na cidade paranaense nos últimos meses.

Ele revela que em Cascavel colocadas em prática pela primeira vez as inovações desse ano. “Os atletas terão suas próprias credenciais, em vez de usarem seus documentos, facilitando sua identificação. Outra novidade, essa já testada na edição nacional de 2018, será a adoção de placares eletrônicos. Tínhamos 16 placares manuais, que precisávamos carregar aos locais de competição, e isso exigia custos de transporte. Com a criação desse sistema interno, utilizaremos softwares e televisores nos ginásios, modernizando o evento”, explica.