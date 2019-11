Cascavel é vice no Brasileiro de Handebol

A equipe do ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel conquistou a segunda colocação no Campeonato Brasileiro de Clubes, realizado em Cascavel (PR), de 12 a 16 de Novembro. Na final, realizada neste sábado (16), no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, a equipe cascavelense perdeu para o Clube Português/Aeso (PE) por 33 a 26. Destaque para o central da Serpente, Jackson, autor de 28 gols em quatro jogos na competição.

JOGOS REALIZADOS

ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel 29 x 24 Sport Recife (PE) ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel 22 x 29 Clube Português (PE) ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel 26 x 20 Londrina (PR) ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel 26 x 33 Clube Português (PE) ATLETAS / COMISSÃO TÉCNICA Goleiros: Cubano (1) e Flávio

Pontas: Carlito (12), Gui (4), Jair, Kenio e Pedrinho (22)

Meias: Catena (1), Cyborg (8), Ítalo (4) e Plinio (9)

Pivôs: Ceará (5) e Elizeu (5)

Centrais: Diego (4) e Jackson (28)

Base: Cebola

Técnico: Danilo Vaz

Auxiliar Técnico: Neudi Zenatti

Fisioterapeuta: Kadu Aldrigue