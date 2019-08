Cascavel e Campo Mourão duelam pela terceira posição da Liga Futsal

Cascavel – Em bom momento na temporada, com resultados dentro de quadra, entrosamento no grupo de jogadores e apoio da torcida, o Cascavel Futsal tenta neste sábado dar um salto ainda maior de confiança. Em duelo direto pela terceira posição na tabela de classificação da Liga Nacional, a Serpente desafia o Campo Mourão às 19h, pela 16ª das 19 rodadas da primeira fase.

O time cascavelense vem de uma vitória de virada sobre o Minas, o que o fez ultrapassar a equipe mourãoense na tábua de posições e chegar à quarta colocação, a melhor dentre os representantes do Paraná na competição.

Com 28 pontos, o Cascavel é o quarto colocado e chegará ao top 3 da Liga Futsal se triunfar neste fim de semana, na casa do adversário. Com 27 pontos, o Campo Mourão é o sétimo colocado, e também chegará à terceira posição caso se recupere na temporada e volte a vencer.

O Carneiro não vence há quatro jogos, sendo dois pela Liga e dois pelo Paranaense. Apenas pela competição nacional, são três empates seguidos, todos fora de casa, contra São José, Intelli e Minas. No retorno para a Arena UTFPR, espera manter o aproveitamento como mandante. Em seis jogos diante de seu torcedor na LNF, o Campo Mourão tem cinco vitórias.

Só jogão

Este será o terceiro jogo entre Cascavel e Campo Mourão este ano. As duas equipes são as que mais investiram para reformular seus elencos para esta temporada no Paraná. Nos dois confrontos anteriores, ambos pela Série Ouro do Estadual, a Serpente levou a melhor por 3 a 2: em casa, há 20 dias, e na Arena UTFPR, há quatro meses.