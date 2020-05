Cascavel: dos 113 casos confirmados para o novo coronavírus, 97 já estão recuperados

O boletim da Secretaria de Saúde desta quinta-feira (14), mostra que mais cinco pacientes receberam resultado positivo para covid-19 em Cascavel. O município já tem 113 casos da doença, desses, 97 pacientes já estão recuperados.

Outros nove pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, dois internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e cinco óbitos foram registrados, conforme mostra o gráfico abaixo:

Dos 23 casos em investigação, 12 estão internados em enfermaria, oito em isolamento domiciliar, um em UTI, três mortes aguardam confirmação e 312 pessoas estão em isolamento com sintomas.

O boletim também mostra que 101 pessoas tiveram o resultado do exame por laboratório, nove por teste rápido e três por teste clínico-epidemiológico.

Foram descartados 378 casos com exame, 53 por teste clínico e 4.665 pessoas tiveram alta do isolamento domiciliar no município.

Clique aqui e confira o Boletim Informativo do dia 14-05-20