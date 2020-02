Cascavel distribuirá cerca de 150 mil carnês de IPTU em março

Está prevista para março o início das entregas dos quase 150 mil carnês prediais e territoriais, que contêm os boletos de IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de proteção a desastres e contribuição de iluminação pública aos munícipes de Cascavel.

Os cidadãos não precisam vir até a Prefeitura à procura dos talões, uma vez que eles serão entregues nas residências. Os materiais vão para a Central de Distribuição dos Correios na primeira semana de março.

A estimativa da Secretaria Municipal de Finanças aponta que a arrecadação para o exercício 2020 com o IPTU é de R$ 60 milhões, que serão revertidos em investimentos para Cascavel. Por lei, os recursos arrecadados com o imposto são destinados à Educação (25%), Saúde (15%) e o restante para as demais prioridades elencadas pelo Município.

De acordo com o diretor do Departamento de Receitas Municipais, Marcelo Omar Rodrigues, quem desembolsar o valor à vista terá benefício. “O IPTU à vista tem desconto de 10%, os demais tributos não. Já o parcelamento vai junto aos carnês em até 9 parcelas, respeitando o valor mínimo de 1 UFM [Unidade Fiscal do Município]”, informa. A UFM de Cascavel é de R$ 45,35.

É importante ressaltar que a Prefeitura de Cascavel não encaminhou nenhum projeto à Câmara Municipal de Vereadores em relação à atualização da planta genérica de valores. Dessa forma, o IPTU não sofreu aumento, apenas o reajuste em função da UFM.

VENCIMENTOS

Diferentemente dos anos anteriores, o vencimento para 2020 não seguirá a distinção alfabética. “Não serão feitas distinções, todos os vencimentos serão no dia 15/04 e no mesmo dia dos meses subsequentes”, declara Rodrigues.

ONLINE

Normalmente, somente não chegam ao contribuinte talões com endereço inexistente, número predial desatualizado ou de lotes baldios sem atualização de endereço correspondente para entrega. Quem não receber o carnê, poderá recorrer à alternativa online. Essa novidade, aliás, deverá começar a funcionar antes mesmo dos carnês físicos, visto que está programada a liberação do pagamento via internet já na próxima semana pelo portal do cidadão: https://cascavel.atende.net/

IPTU 2019

No ano passado, foram distribuídos 145 mil carnês em Cascavel, gerando uma receita de mais de R$ 56 milhões de IPTU. Já a taxa da Coleta de Lixo ultrapassou a marca de R$ 28,5 milhões arrecadados. Em 2019, aproximadamente 9 mil imóveis foram isentos desses tributos. Já a taxa de inadimplência foi de quase 25% da população contribuinte.

Ao logo dos anos da atual gestão tem se verificado a redução na taxa de inadimplência. Para a Secretaria de Finanças, isso se deve à credibilidade do governo municipal, pois a população tem visto o retorno desse valor em investimentos no Município.