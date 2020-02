Cascavel define datas das Copas

O Automóvel Clube de Cascavel definiu e a FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) oficializou as datas das Copas que serão disputadas neste ano no Autódromo Zilmar Beux.

Nesta temporada, não haverá a disputa do Metropolitano de Marcas. Cada Copa será um campeonato, com quatro provas em no mesmo fim de semana.

Serão disputadas as categorias Classe 1, Classe 2 e Turismo. As Classe 1 e 2 terão o mesmo regulamento do Turismo Nacional. Espera-se, com isso, maior participação dos pilotos, uma vez que a cada Copa há a disputa de títulos.

A primeira Copa está marcada para os dias 18 e 19 de abril. A segunda para 11 e 12 de julho e a terceira para os dias 26 e 27 de setembro. Cascavel ainda sediará a terceira etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, no dia 24 de maio.

Ildo Rebelatto

As pretensões da diretoria do Automóvel Clube de Cascavel são de, em cada Copa, homenagear uma personalidade que tenha sido importante para o crescimento do automobilismo local e paranaense. O primeiro homenageado será o ex-presidente do clube e comissário desportivo Ildo Rebelatto, falecido em abril de 2018.

Segundo Orlei Silva, presidente do clube, nada mais justo do que, no lançamento dessa nova ideia para o automobilismo de Cascavel, homenagear Ildo Rebelatto, que muito fez pelo esporte local como piloto de Hot Dodge, como dirigente e como comissário e diretor de prova.