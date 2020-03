Cascavel decreta suspensão de aulas, eventos com mais de 50 pessoas e visitas nas UPAs

Com o objetivo de proteger a população do coronavírus (Covid-19), o governo municipal e o COE (Centro de Operações de Emergência) anunciaram nesta terça-feira (17), em entrevista coletiva na Prefeitura, uma série de medidas preventivas em Cascavel.

Conforme o prefeito Leonaldo Paranhos, todas as ações, que serão publicadas em decreto no Diário Oficial de amanhã (18), são para ampliar a rede de proteção aos cascavelenses, porém não são motivos para alarde, mas precaução. “Estamos dependentes de ações individuais. É hora de cada cidadão fazer sua parte e evitar aglomerações”, alertou o chefe do Executivo.

Com 43 casos suspeitos e nenhum confirmado em Cascavel, a Covid-19 é um vírus mais suscetível aos idosos, que são cerca de 33 mil no Município. Conforme o panorama da doença no mundo, a maioria das infecções, 80,9% são suaves, 13,8% são graves e 4,7% são críticas, essa última que exige o tratamento intensivo. A taxa de letalidade não é alta. “Existe sim um perigo. O novo coronavírus está causando mortes em diversos países e está trazendo problemas de saúde no mundo inteiro. Precisamos fazer com que a população se conscientize da importância que é isso e o colapso que poderá trazer ao nosso sistema de saúde. Não precisamos esperar o primeiro caso de coronavírus para agir, temos que agir antes. As ações são concretas, objetivas e de forma preventiva”, pontua o secretário de Saúde, Thiago Stefanello.

Segundo o secretário, o vírus vai chegar a Cascavel. E para evitar que o sistema de saúde entre em colapso “o distanciamento social é a medida mais eficaz”.

Se 1% da população dos idosos de Cascavel contrair o vírus e estiver em estado crítico vão precisar de 330 leitos. No entanto, o município conta com 94 leitos. Por isso, essa preocupação em evitar aglomerações e a possível circulação do vírus.

Diante disso, aulas serão suspensas, eventos com aglomeração de mais de 50 pessoas e também visitas às UPAs. Entenda todas as medidas em prol da população:

_ A partir de 18 de março ficam suspensas eventos abertos ao público com mais de 50 pessoas, de qualquer natureza. A mesma recomendação para o setor privado.

– A campanha de vacinação da gripe (influenza) será em ambiente externo.

– Autorizada a contratação emergencial de serviços de transporte, como moto táxis, táxis, transporte via aplicativo, para a realização de entrega de remédios ou outros insumos;

– A suspensão das aulas da rede pública de ensino, o que inclui as escolas e os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), facultativamente a partir 18 de março e obrigatoriamente a partir de 20 de março.

– Autoriza temporariamente as farmácias de manipulação de Cascavel a manipularem álcool gel a 70% para comercialização na matriz e suas filiais.

– Autoriza a prescrição de medicamentos sujeito a controle especial pelos médicos das unidades de saúde por meio de receituário com quantidades acima do previsto em lei, para até 120 dias, desde que acompanhadas da respectiva justificativa médica.

– Autorizada a cassação de alvarás de funcionamento de estabelecimentos e aplicação de multa na hipótese de aumentarem, de forma injustificada e abusiva, o preço de produtos em razão do período de emergência de saúde pública de combate ao Covid-19, cabendo ao Procon a realização da fiscalização.

– Requisição Administrativa para garantir ao particular o pagamento da tabela SUS.

– A Secretaria de Finanças deverá providenciar o contingenciamento de recursos para que garanta o cumprimento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais e pagamento de fornecedores.

– Fica autorizada à Secretaria Municipal de Saúde requisitar aos demais Órgãos da Administração Municipal, serviços de empresas terceirizadas com contrato vigente e servidores municipais, redirecionando os trabalhadores para prestação de serviços na Rede de Atendimento à Saúde do Município, garantindo aos trabalhadores o cumprimento da legislação vigente, no que tange à segurança do trabalho. Os servidores serão remanejados para a Secretaria de Saúde.

– Fica facultado aos Secretários e Presidentes dos órgãos da administração direta e indireta organizar os serviços aos servidores públicos: acima de 60 anos, com doenças crônicas, com problemas respiratórios, gestantes e lactantes.

– Ficam suspensas as visitas às UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), e recomenda-se às instituições de longa permanência de idosos e hospitais públicos e privados a suspensão das mesmas. No caso das UPAs, a equipe da Central Humanizada ficará responsável em repassar as informações necessárias aos familiares.

EVITAR AGLOMERAÇÕES

Diante dos anúncios das medidas, o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, reforçou os cuidados. “Não adianta nós fazermos todas as medidas e irem para bares, festas e locais de aglomerações. A população precisa ter consciência: é o momento de ficar em casa e de nos recolhermos e fazer o essencial”.

FINANÇAS

Conforme o prefeito Leonaldo Paranhos, as finanças do Município também são uma preocupação. “Já estamos percebendo uma queda em arrecadação do Município e quedas de repasses do governo federal e do estado. Por isso, vamos estudar as finanças para garantir a folha de pagamento dos servidores e o pagamento de todas as empresas que prestam serviços ou produtos relacionados à saúde, mais precisamente ao enfrentamento ao coronavírus”, avalia o prefeito. As ações serão anunciadas ainda nesta semana.

ENFRENTAMENTO

A contratação de 53 servidores para a saúde, o que inclui médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem também está prevista.

Sobre a circulação de pessoas, o Aeroporto de Cascavel já conta com avisos sonoros e também há a previsão de solicitar a lista de todos os pacientes que desembarcam em Cascavel e fazer o rastreamento deles. O mesmo ocorrerá para os desembarques na Rodoviária de Cascavel.

Pacientes que viajaram para fora do país ou passaram pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro devem entrar em contato e automaticamente se colocar em isolamento domiciliar.

Acompanhe a entrevista coletiva na íntegra: