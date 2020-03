Cascavel cria comissão para avaliar impacto econômico

Em pronunciamento pelas redes sociais, o prefeito Leonaldo Paranhos anunciou há pouco a criação de uma comissão de defesa da empresa e do emprego em Cascavel, que será formada por um grupo de profissionais da prefeitura e das secretarias de Finanças e Planeamento, com entidades civis organizadas, para administrar os reflexos econômicos gerados pela crise da covid-19. “Daremos estrutura para garantir nossa economia e produção. Não é hora de termos conflito entre empregados e patrão. Aquelas pessoas que precisam trabalhar, devem trabalhar, dentro das regras. Ao mesmo tempo que temos uma população de mais de 320 mil pessoas, alguém tem que fazer esse trabalho de garantia de subsistência. Por isso temos a responsabilidade de não decretar o fechamento total”, disse Paranhos. Que deixou um apelo para que os serviços essenciais não parem.

Daqui a pouco haverá entrevista coletiva com explicação de um novo decreto que será baixado neste domingo (22).

Veja a íntegra do pronunciamento. https://www.youtube.com/watch?v=HlaCtBZi7ps