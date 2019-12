Cascavel CR no Campeonato Paranaense 2020

No embalo dos gringos Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, que comandam Flamengo e Santos nas duas primeiras posições do Brasileirão, o Cascavel CR apostará num tem técnico gringo para as disputas do Campeonato Paranaense 2020. Trata-se do português Luís Miguel Gouveia de Oliveira, que no Brasil fez carreira no futebol maranhense. Seu último trabalho foi no Timon, da segunda divisão do Maranhão. No Brasil desde 2006, o treinador de 47 anos também dirigiu no Estado o Pinheiros, o Moto Club, o São José, o Maranhão e o Imperatriz, além de ter comandado times do Rio Grande do Norte, do Piauí e de Pernambuco. No Cascavel CR, ele terá o mexicano Roberto Chaves como auxiliar.