Cascavel CR abre a 4ª rodada em duelo direto em Paranaguá

Jogadores do CCR no ultimo treino antes da partida desta quarta-feira - Foto:Fábio Donegá

Cascavel – O Paranaense de Futebol 2020 dará início à sua última rodada no meio de semana nesta quarta-feira (29), dia no qual o Cascavel CR abre a 4ª rodada às 16h contra o Rio Branco, em Paranaguá.

Será a estreia do técnico Ageu Gonçalves à frente da Serpente Tricolor, que amarga três derrotas e ainda não balançou as redes adversárias na competição.

A partida estava marcada anteriormente para as 20h, mas a iluminação do Estádio Nelson Medrado Dias, a popular Estradinha, não foi aprovada pela Federação.

Com isso, o time cascavelense teve reduzido o tempo de preparação, pois depois do dérbi no último domingo (26), no qual saiu de campo derrotado por 3 a 0 pelo FC Cascavel, a programação teve folga na segunda-feira (27) para os jogadores que foram a campo no dia anterior e a viagem de 600 km rumo a Paranaguá na manhã de ontem (28).

Nesta partida com o Leão da Estradinha, o treinador da Serpente já espera colocar em prática sua filosofia e sistema de jogo, depois do conflito de ideias com o auxiliar Alexandre Narcizo, que não faz mais parte da equipe, no fim de semana.

Com derrotas também para Operário (1 a 0) e Paraná Clube (2 a 0), o Cascavel CR é o lanterna do Estadual, sem nenhum ponto. Já o Rio Branco perdeu para o Operário (3 a 2) e empatou com Paraná Clube (0 a 0) e Coritiba (1 a 1). Com isso, tem dois pontos, na 9ª posição.