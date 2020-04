Cascavel confirma segunda morte por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel acaba de confirmar na manhã deste sábado (11), a segunda morte pelo novo coronavírus (covid-19) no município.

De acordo com os dados informados pela secretaria, o paciente morreu nesta sexta-feira, 10 de abril no HUOP (Hospital Univeresitário do Oeste do Paraná).

O paciente era do sexo Masculino tinha 77 anos, e o início dos sintomas aconteceu em 27/03, sem histórico de viagem. O homem deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Veneza em 31/03 e foi transferido ao HUOP dia 03/04.

A Coleta do exame foi realizada em 31/03 e resultado positivo em 04/04 pelo LACEN. Paciente veio a óbito em 10/04 no HUOP, possuia comorbidades associadas como Diabetes Melittus e Hipertensão Arterial Sistêmica. No HUOP estão internados três pacientes confirmados para covid-19 e dois suspeitos da doença.

O HUOP emitiu uma nota sobre o falecimento do paciente, confira: