Cascavel confirma 8º caso do novo Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel confirmou na tarde deste domingo (29) o oitavo caso da covid-19. É um paciente do sexo masculino, 66 anos, histórico de viagem internacional e encontra-se em internamento hospitalar.

No último boletim divulgado no . sábado (28), eram 609 suspeitos no município; 541 infectados estão orientados a permanecerem em isolamento domiciliar, enquanto 10 estão em isolamento em unidades hospitalares e oito em internamento hospitalar. Já 125 receberam alta do isolamento domiciliar, totalizando

684 atendimentos em Cascavel.

Na sexta-feira (27) o Estado do Paraná registrou as duas primeiras mortes por covid-19 ambas em Maringá. As vítimas em Maringá são uma mulher de 54 anos e um homem de 84.