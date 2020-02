Cascavel, Campo Mourão e Foz discutem o calendário do kart

Dirigentes do Kart Clube de Cascavel, da Associação dos Kartistas de Campo Mourão e do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu se reúnem neste sábado para elaborarem o calendário do kart das três cidades. O encontro será a partir das 9h no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Os dirigentes irão fixar as datas dos campeonatos metropolitanos das três cidades e debaterão também a criação da Copa Paraná, com duas provas em cada um dos três kartódromos. As provas seriam realizadas em programação conjunta com as dos metropolitanos, visando assim diminuir custos para os pilotos e para a organização.

Também estará na pauta dos dirigentes a ideia de se cobrar inscrições antecipadas para as três últimas etapas. Essa foi uma bandeira do saudoso Delci Damian, falecido há 11 anos. Na primeira etapa, o piloto pagaria a inscrição da primeira e da sexta etapa; na segunda, da segunda e da quina e, na terceira, da terceira e da quarta. Espera-se, com isso, que o número de participantes não caia nas últimas etapas.