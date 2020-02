Cascavel ativa Centro de Operações de Emergências para enfrentamento do coronavírus

Diante da Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da OMS (Organização Mundial de Saúde) e a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus (covid-19) no Brasil, a Secretaria de Saúde de Cascavel ativou o COE (Centro de Operações de Emergências), por meio de portaria interna.

O COE reúne representantes dos principais núcleos de saúde pública do Município e visa garantir uma resposta eficiente aos atendimentos. “Um dos principais objetivos é identificar os possíveis casos suspeitos de coronavírus no Município, fazer as orientações técnicas, encaminhamentos de amostra, orientações para população e divulgação dos casos”, detalha a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

Conforme as informações da portaria, entre as ações do COE estão: elaborar Plano de Contingência Municipal (COVID-10) e estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos comuns para a resposta às emergências em saúde pública. O grupo poderá ser ampliado, caso seja necessário. Inclusive, está aberta a hipótese da criação de Grupos de Especialistas Externos para debater questões específicas e apresentar subsídios para a tomada de decisão.

A periodicidade das reuniões do COE será conforme a magnitude e a complexidade do possíveis casos em Cascavel. O grupo só será desativado quando a ameaça for controlada ou encerrada a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.

O COE será composto por representantes dos Departamentos e Divisões abaixo:

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde

Departamento de Vigilância em Saúde

Departamento de Atenção à Saúde

Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças.