Cascavel apresenta a menor taxa de letalidade por Covid-19 no Paraná

O Boletim sobre Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (SESA-PR) divulgado ontem (02) aponta que o município de Cascavel apresenta a menor taxa de óbitos por Covid-19. A notícia não tem “tom de comemoração” e sim de agradecimento à população que continua a compreender a importância do isolamento de pessoas com comorbidades, idosos, crianças e a prática do distanciamento social, quando adentram em um estabelecimento de grande movimentação (lojas, supermercados, etc.)

“A necessidade de todos se protegerem é fundamental, pois mesmo com a baixa letalidade, o Paraná e o Brasil continuam a registrar números crescentes de casos positivos e de óbitos. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Cascavel reforça o compromisso e pede à população que mantenha os cuidados essenciais que a pandemia exige: saia de casa somente o necessário; se for sair use máscara e mantenha a distância mínima entre as pessoas”, informou o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Daross Stefanello.

Desde o início da pandemia, o município vem trabalhando com várias ações que tem por objetivo oferecer o melhor atendimento às pessoas, que por ventura, possam apresentar sintomas respiratórios relacionados à Covid-19. Entre essas ações estão: o Call Center exclusivo para casos do novo coronavírus e sintomas relacionados à Dengue (3096-9090); atendimento nas UPAS com servidores treinados no acolhimento ao paciente suspeito de Covid-19 e em caso de necessidade o encaminhamento para um leito hospitalar; a certificação do Laboratório Central do Município para que os exames sejam analisados em até 24 horas.

Outra ação importante é o atendimento nas Unidades de Saúde (UBS/USF) exclusivas para o tratamento de doenças respiratórias, Covid-19 e Dengue. Além disso, o retorno das demais unidades para o atendimento de consultas agendadas por telefone.

Nessa terça-feira (02), o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, anunciou a entrega de 07 ventiladores mecânicos e 07 monitores cardíacos ao Hospital Universitário de Cascavel. Com isso, mais 10 leitos de UTI serão abertos nos próximos dias, após a realização do chamamento público para contratação de profissionais para trabalharem na unidade hospitalar.

De acordo com a SESA-PR, 262 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 75 municípios há registro de óbitos pela doença.

Atualmente, Cascavel tem 09 óbitos por Covid-19. O último registro foi feito ontem (02), de um paciente do sexo feminino de 59 anos. Ela apresentava as seguintes comorbidades: lúpus, úlcera venosa, doença cardiovascular e hipertensão.

Os sintomas para Covid-19 iniciaram no dia 22 de maio. A paciente deu entrada na Upa Veneza no dia dia 26 de maio, com coleta no mesmo dia.

A paciente foi transferida para huop no mesmo dia (26), porém evoluiu a óbito ocorreu ontem (02).

Veja o mapa abaixo sobre a taxa de letalidade entre as principais cidades do Paraná: