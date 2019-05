Casamento Coletivo será realizado em Toledo no sábado

A última etapa do Casamento Coletivo 2019 acontece às 09h no Centro de Revitalização da Terceira Idade (CERTI) do Jardim Coopagro neste sábado (1°). Nesse terceiro dia de evento, será realizada a união estável com 27 casais. Encerrando o Casamento Coletivo com 85 uniões ao longo desta edição. Familiares, amigos e comunidade estão convidados para participar deste momento único.

O evento é promovido pela Prefeitura de Toledo por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, envolvendo também a Cozinha Social, e a Secretaria de Comunicação, com apoio da Secretaria de Assistência Social, Cozinha Social, Secretaria de Cultura, Cejusc, Fag e Cartório de Registro Civil. A organização do local, decoração e preparativos serão realizados na sexta-feira (31).

Secretaria de Políticas para Mulheres

“Aos noivos é pedido que cheguem às 8h15 para que a cerimônia comece no horário, assim como nos outros dois dias, a organização do espaço será realizada na sexta-feira. Esse é um momento muito especial e fazemos tudo para ser o dia mais feliz dos casais”, salientou a secretária da SPM Larissa Ribeiro.