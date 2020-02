Casaco? Massa de ar polar derruba a temperatura no fim de semana

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Em pleno verão, as temperaturas nas madrugadas e nas manhãs deste sábado (22) e de domingo (23) farão muita gente tirar os casacos do armário, ou puxar os cobertores, no caso de quem fica em casa.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as mínimas devem variar entre 11ºC e 13ºC no fim de semana na região oeste do Paraná. “Essa queda será causada por uma massa de ar polar que vem logo após a frente fria que está passando pelo Sul do País esta semana, causando inclusive temporais localizados. É comum que depois da frente fria venha essa massa e, com ela, as temperaturas recuam. A massa de ar já entra no Brasil, vinda da Argentina, nesta sexta-feira (21) e avança na direção norte, chegando ao Paraná na madrugada de sábado”, explica a meteorologista do 8º Distrito Meteorológico do Inmet, Letícia de Oliveira dos Santos.

Mas o friozinho dura pouco. Conforme o sol vai subindo as temperaturas também vão se elevando, podendo chegar perto dos 30ºC ao longo do dia. Contudo, a previsão é de que a sensação térmica seja mais agradável por conta do vento frio.

No Paraná, o calorão volta já na segunda, mas na terça-feira de Carnaval as pancadas de chuva isoladas também voltam a ocorrer na região oeste.