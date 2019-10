Carteira assinada: Brasil criou mais de 157 mil empregos

Brasília – O Brasil gerou 157.213 vagas de empregos formais em setembro, o melhor resultado para o mês desde 2013, quando foram contratados 211.068 trabalhadores.

Pela primeira vez no ano, todas as 27 unidades da federação apresentaram resultado positivo na oferta de vagas formais de trabalho. Os dados são da mais recente edição do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nessa quinta-feira (17) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2019, o País tem a geração de 761.776 empregos, o que representa elevação de 1,98% no estoque total – que atingiu 39.172.204 empregos formais ao fim de setembro deste ano. Nos nove primeiros meses do ano passado, o Brasil tinha gerado 719.089 novos empregos. O resultado acumulado entre janeiro e setembro deste ano, portanto, é 6% melhor que o de igual período do ano passado.

Setores

O emprego formal teve resultados positivos em sete setores econômicos em setembro: Serviços (64.533 vagas); Indústria da Transformação (42.179); Comércio (26.918); Construção Civil (18.331); Agropecuária (4.463); Extrativa Mineral (745) e Administração Pública (492). O único com resultado negativo foi Serviços Industriais de Utilidade Pública (-448 vagas).

Paraná

O Paraná gerou 9.218 empregos em setembro, um pouco a menos que o observado no mesmo mês de 2018, quando haviam sido criados 9.487 vagas. No acumulado do ano, o saldo é de 69.084 postos formais abertos, 37,7% a menos que o registrado ano passado, de 110.903.