Carro capota diversas vezes e cadeirinha salva criança de 5 anos

Cascavel – Uma criança de cinco anos de idade foi salva pela cadeirinha de segurança em um capotamento registrado na tarde dessa sexta-feira (14) na BR-467, entre Cascavel e o Distrito de Sede Alvorada.

De acordo com testemunhas que ajudavam na recolha de outro veículo que havia capotado no mesmo local horas antes, a motorista perdeu o controle do Kadet ao reduzir a velocidade para desviar da sinalização que havia na pista e capotou por diversas vezes.

As testemunhas, que pediram para não serem identificadas, contaram que parte do corpo da criança chegou a aparecer do lado de fora da janela durante o capotamento, mas que ela foi puxada de volta pela força do cinto de segurança que prendia a cadeirinha.

O menino foi atendido com suspeita de fratura no braço e a motorista, mãe dele, de 26 anos, teve suspeita de fratura na perna. Os dois foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves.

No primeiro acidente não houve feridos, apenas danos materiais.

Veja o vídeo gravado logo após o acidente: