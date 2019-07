Carretas do Conhecimento já percorrem municípios do Paraná

O bairro Cajuru, de Curitiba, e os municípios de Chopinzinho, Jandaia do Sul, Realeza, Reserva, Tibagi, Cambará e Jaguariaíva já estão recebendo, neste mês de julho, o Programa Carretas do Conhecimento. Realizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho; a Volkswagen e o Senai Paraná, o programa oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita para a população paranaense.

A previsão é capacitar cerca de 2.500 pessoas com oito escolas móveis apenas neste segundo semestre, em 46 cidades de todas as regiões do estado. Cada Unidade Móvel representa um curso e permanece por um mês em cada município.

Estão sendo ofertados cursos de Instalações Elétricas, Manutenção de Motocicletas, Confecção, Elétrica Automotiva, Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial Básica, Panificação e Refrigeração.

Para agosto, os municípios de Cornélio Procópio, Paiçandu, Matelândia, Telêmaco Borba, Campo Mourão, Lapa, Ibiporã e Colorado vão receber o projeto. Os interessados devem procurar as prefeituras do município onde a Unidade Móvel estará instalada. Já em Curitiba a população pode entrar em contato por meio da Agência do Trabalhador.

Confira o itinerário das Carretas em 2019, por curso:

Unidade Móvel de Instalações Elétricas

Jaguariaíva: 17/07/19 a 13/08/19

Cornélio Procópio: 19/08/19 a 13/09/19

Sarandi: 18/09/19 a 15/10/19

Peabiru: 21/10/19 a 18/11/19

Cruzeiro do Oeste: 21/11/19 a 18/12/19

Mariópolis: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Manutenção de Motocicletas

Jandaia do Sul: 08/07/19 a 02/08/19

Paiçandu: 07/08/19 a 03/09/19

Astorga: 09/09/19 a 04/10/19

Assai: 09/10/19 a 05/11/19

Curitiba – Tatuquara: 11/11/19 a 09/12/19

Rio Negro: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Confecção

Chopinzinho: 08/07/19 a 02/08/19

Matelândia: 07/08/19 a 03/09/19

Foz do Iguaçu: 09/09/19 a 04/10/19

Pato Bragado: 09/10/19 a 05/11/19

Engenheiro Beltrão: 11/11/19 a 09/12/19

Andira: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Elétrica Automotiva

Tibagi: 17/07/19 a 13/08/19

Telêmaco Borba: 19/08/19 a 13/09/19

Perobal: 18/09/19 a 15/10/19

Terra Roxa: 21/10/19 a 18/11/19

Ouro Verde Do Oeste: 21/11/19 a 18/12/19

Curitiba – Santa Felicidade: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Mecânica Automotiva

Realeza: 08/07/19 a 02/08/19

Campo Mourão: 07/08/19 a 03/09/19

Cidade Gaucha: 09/09/19 a 04/10/19

Bandeirantes: 09/10/19 a 05/11/19

Morretes: 11/11/19 a 09/12/19

Pontal do Paraná: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Mecânica Industrial Básica:

Lapa: 12/08/19 a 06/09/19

Porto Amazonas: 11/09/19 a 08/10/19

Florestópolis: 14/10/19 a 08/11/19

Santa Fé: 18/11/19 a 13/12/19

Ampere: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Panificação:

Reserva: 10/07/19 a 06/08/19

Ibiporã: 12/08/19 a 06/09/19

Cambé: 11/09/19 a 08/10/19

São Miguel do Iguaçu: 14/10/19 a 08/11/19

Vitorino: 18/11/19 a 13/12/19

Campina Grande do Sul: 06/01/20 a 31/01/20

Unidade Móvel de Refrigeração:

Cambará: 10/07/19 a 06/08/19

Colorado: 12/08/19 a 06/09/19

Cafelândia: 11/09/19 a 08/10/19

Corbélia: 14/10/19 a 08/11/19

Sertanópolis: 18/11/19 a 13/12/19

Sta. Terezinha do Itaipu: 06/01/20 a 31/01/20