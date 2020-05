Carreata pedindo abertura da Ponte da Amizade reúne mais de 100 veículos em Foz

Manifestantes se reuniram na manhã desta quarta-feira (20) para pedir a reabertura da Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu com Ciudad Del Este, no Paraguai.

Cerca de 100 veículos participaram da carreata que percorreu ruas da Vila Portes, BR-277 e Avenida JK. O protesto foi acompanhado pela Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Os organizadores do protesto são pessoas ligadas ao setor turístico, taxistas, trabalhadores da Vila Portes e empresários que pedem a reativação da economia e temem com demissões em massa.

A fronteira do Brasil com o Paraguai completou nesta semana mais de dois meses fechada. De acordo com o Presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, uma possível abertura da Ponte só seria possível quando o número de casos do coronavírus diminuir no Brasil.

Fonte: Portal da Cidade