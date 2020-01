Carioca 2020 começa neste sábado para os “gigantes”

Atual campeão, Flamengo é o maior campeão do Carioca, com 32 títulos Crédito: Fla Imagem

Rio de Janeiro – Tido como o estadual “mais charmoso” do Brasil, o Campeonato Carioca terá a sua 119ª edição em 2020. O pontapé inicial, entretanto, já foi dado em dezembro de 2019, com uma fase preliminar, mas o evento principal começa a ser disputado a partir deste sábado (18).

O Flamengo, pela situação financeira e investimento em seu elenco, é o favorito após ser absoluto em 2019. Entretanto, ainda que estejam em situação institucional bem diferente em relação ao Rubro-Negro, Botafogo, Fluminense e Vasco sempre figuram no rol de candidatos ao principal troféu do estado.

Os gigantes do Estado, aliás, iniciam a competição neste fim de semana, mas o Carioca 2020 começou em dezembro de 2019, com a chamada fase preliminar do torneio. Dentre as seis equipes envolvidas (América, Americano, Macaé, Portuguesa, Nova Iguaçu e Friburguense), duas conseguiram a classificação para a fase principal do certame, que será encerrado no dia 10 de maio.

A partir de agora, o Campeonato Carioca é dividido em três partes: as tradicionais Taça Guanabara e Taça Rio, além da finalíssima, entre os campeões das duas taças.

Na Taça Guanabara, as equipes enfrentam rivais da outra chave, e os dois melhores times de cada um dos grupos (A e B) se enfrentarão em jogo único na semifinal, no cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA) e com os líderes com a vantagem do mando de campo e do empate para avançar à final, que será em jogo único e sem vantagem para nenhuma das equipes, com local decidido por sorteio.

Na Taça Rio, com pontos zerados, as equipes se enfrentam dentro de seus grupos, com os dois melhores de cada chave avançando à semifinal, em modelo de disputa igual ao da Taça Guanabara.

Já a finalíssima, entre os campeões das duas taças, terá uma mudança para não deixar o campeão da Taça Guanabara, principalmente, “de pernas para o ar” na Taça Rio. O que segue igual é que caso um time vença os dois turnos ele será o campeão carioca de 2020. Porém, há uma ressalva nesse caso: se uma equipe que não venceu turno algum tenha maior número de pontos no somatório da Taça Guanabara (1º turno) e Taça Rio (2º turno) que o campeão das duas, ele fará a final em dois jogos com o vencedor dos dois turnos. Neste caso, a vantagem de empate no confronto agregado será daquela equipe vencedora de dois turnos.

Caso clubes diferentes vençam cada turno, eles farão a final em duas partidas para decidirem o título Carioca de 2020. Desta maneira, nenhum clube leva vantagem para a decisão.