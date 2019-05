Caratecas no Paranaense

A equipe de cascavelense de caratê se destacou no 47º Campeonato Paranaense da modalidade, realizado no fim de semana em Foz do Iguaçu. Foram cinco medalhas de ouro, quatro de prata e sete de bronze, totalizando 16 e a garantia de disputarem a 3ª etapa do Estadual, a ser realizada em Campo Mourão, no dia 13 de julho.

Destaque para o comandante da equipe de Cascavel, Odair Baltazar da Silva, campeão no Kumite e vice no Kata da categoria 44/47 anos. Os demais campeões pela cidade foram Alessa Andreazzi (10/11 anos), Manuel Valancio (14/15 anos), Gustavo Henrico Raudzius (16/17 anos) e Milena Adur da Silva (acima de 18 anos), todos no Kumite.

Pela mesma modalidade, conquistaram medalhas de prata Gabriela Adur (acima de 18 anos) e Fábio Gomes (18/20 anos), que também foi medalhista de bronze na categoria acima de 18 anos. Os demais terceiros colocados foram Maria Fernanda dos Santos (12/13 anos), Matheus Carneiro da Silva (14/15 anos), Maria Eduarda Soares (14/15 anos) e Jhennifer Paschoal Franca (16/17 anos). No Kata, Jhennifer e Alessa Andreazzi foram medalhistas de bronze.