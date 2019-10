Capela é cenário de casamento em atividade prática de Fotografia

Tão tradicional quanto o vestido branco em um casamento é a fotografia. Afinal, qual casal não vai querer recordar o grande dia com um trabalho de qualidade? E como a demanda é grande por coberturas em cerimônias, a atividade prática da disciplina de Fotografia Especializada II foi em um casamento simulado na capela Czestochowa, localizada no câmpus do Centro FAG.

O cenário inspirou os acadêmicos do 4º período do curso de Fotografia. Um casal de noivos – de verdade – encenou seis vezes o casamento – de mentira – para que os grupos de fotógrafos pudessem praticar teoria, técnica e sensibilidade.

Emily Dantas e Matheus Pereira se casam para valer em setembro de 2020. “Serviu como um ensaio. E foi bacana deixá-los fazerem parte de um momento que já estamos vivendo”, disse Emily. “Nós sabemos que não é só apertar um botão. Tem todo um processo que só os fotógrafos conseguem fazer para transmitir um momento como este, que é tão importante”, analisa Matheus.

De acordo com o professor Fábio Conterno, responsável pela disciplina, apesar de hoje em dia estar mais fácil fotografar, devido aos smartphones e às câmeras digitais, pensar a fotografia requer conhecimento. “Olhar, entender a imagem, compor… A fotografia é algo mais aprofundado. Aqui a gente traz para os alunos toda a concepção cultural da foto”.

O professor Gustavo Santos Prado leciona a disciplina Teoria da Imagem e Semiótica e Cultura, Sociedade e Antropologia. Ele interpretou o padre no casamento. A atividade também é uma aplicação prática das aulas que ele aplicou em sala, pois fotografar também é dar significado à imagem. “A fotografia faz um recorte da realidade. A gente espera que, com essa atividade, eles consigam problematizar, dialogar com universo em que estão inseridos e trocar informações”.

A acadêmica Andressa Sztolz tem experiência com fotografia e avalia que sempre é possível aprender e aperfeiçoar a técnica, além do olhar. “O casamento, por exemplo, traz inúmeras possibilidades de foto, apesar de ser um ritual, cada momento é diferente. A junção de técnica e olhar resulta em um trabalho maravilhoso”.

A atividade ainda não acabou. Como todo fotógrafo, eles vão precisar entregar um álbum digital com as fotos tratadas, para validar o trabalho.