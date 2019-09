Caos continua: Funcionários denunciam falta de medicamentos e insumos

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Pela quinta vez em quatro meses, funcionários do HU (Hospital Universitário) de Cascavel procuraram a reportagem do Jornal O Paraná para denunciar a falta de medicamentos e de insumos na unidade.

O próprio diretor clínico do hospital, Sérgio Luiz Bader, já havia relatado a falta de antibióticos e até anestésicos, os quais eram emprestados de hospitais da região.

Desta vez, funcionários estão preocupados com a contaminação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), já que não há nem papel toalha no local para que os funcionários sequem as mãos após higienização. “É muito absurdo esse descaso. A gente fica sem saber o que fazer para evitar que esses problemas prejudiquem o paciente. Você lava a mão e seca como?”, desabafa um funcionário que pediu para não ser identificado.

Embora a Unioeste repita que os problemas são pontuais e negue a situação caótica descrita pelos servidores, insumos básicos e medicamentos continuam sendo emprestados de hospitais da região e trazidos dos câmpus de Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, contou outro servidor.

Hemodinâmica

Outra situação que preocupa os funcionários é a máquina hemodinâmica, utilizada para realizar exames de verificação de obstrução de artérias em pacientes cardíacos. De acordo com os servidores, a máquina do HU é antiga e parou de funcionar.

Unioeste confirma “falta pontual”

Questionada sobre a situação, a Unioeste – que administra o HU – informou que a direção do hospital reconhece que existe “falta pontual” de alguns materiais, mas que isso não tem comprometido os atendimentos.

De acordo com a direção-geral, temporariamente sob responsabilidade do diretor administrativo Rodrigo Suzuki, devido à saída de Edison Leismann para disputar as eleições da Reitoria da Unioeste, os materiais em falta já foram comprados e devem ser entregues nos próximos dias. Contudo, quais materiais, valor e quantidade não foram informados.

Já sobre a máquina hemodinâmica, a direção informou que o equipamento está sendo colocado em funcionamento de forma gradual para que possam ser feitos todos os testes necessários para garantir seu perfeito funcionamento.

Sesa repassa mais R$ 10 milhões

A reportagem procurou novamente a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) para falar sobre a situação do HU, a qual informou que todos os repasses de responsabilidade do Estado estão em dia e que problemas como a falta de insumos são de responsabilidade da gestão do hospital.

A secretaria adiantou que vai repassar R$ 10 milhões ainda este mês somente para o HU. Esse recurso é resultado de uma reorganização orçamentária da secretaria para atender às necessidades da unidade hospitalar.

A destinação dos recursos no HU deve ser definida pela direção do hospital.