Canoístas convocados para o Pan

Ana Paula Vergutz e Vagner Junior Souta são Brasil no Pan

A CBC (Confederação Brasileira de Canoagem) divulgou a convocação oficial dos dez atletas que representarão o Brasil na modalidade de Canoagem Velocidade nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no fim deste mês, e dois atletas do CRC Clube de Regatas Cascavel estão na lista. Vagner Junior Souta e Ana Paula Vergutz integram a delegação brasileira.

Vagner vai competir em três categorias: K1 Masculino 1000 metros, no K2 Masculino 1000 Metros ao lado de Edson da Silva, ambos também juntos no K4 Masculino 500 metros – nessa prova contarão com Pedro Henrique Helena da Costa e Patrick Elieser Faustino.

Ana Paula Vergutz será a brasileira no caiaque, disputando duas provas: K1 Feminino 200 metros e 500 metros.

Os atletas embarcam para o Peru no próximo dia 21 e retornam ao Brasil no dia 31.