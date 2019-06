Canjica nordestina

INGREDIENTES:

10 espigas de milho

1 litro de leite de coco

2 xícara rasas de açúcar

1 colher de sobremesa de sal

2 colheres de sopa de manteiga

MODO DE PREPARO:

Lave bem as espigas e retire os milhos do sabugo com uma faca bem amolada.

Liquidifique os grãos com a metade do leite de coco.

Passe em uma peneira para deixar só o caldo.

Leve ao fogo com o sal.

Mexa até engrossar, colocando o restante do leite de coco até sentir que está grosso.

Ao levantar a colher e a massa cair devagar, coloque o açúcar e continue mexendo, tem quer ter força para mexer.

Por último a manteiga, deixe cozinhar por 30 minutos, caso necessite de mais açúcar e sal tempere novamente (a gosto).

Retire do fogo e com ajuda de uma concha coloque nas travessas ou taças.

Sirva com canela.