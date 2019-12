Candidatos podem acessar o resultado do Encceja 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), destinado a quem não conseguiu concluir os estudos na idade adequada.

Os candidatos que obtiveram a nota mínima necessária em todas as áreas do conhecimento (100 pontos) e na redação terão direito ao certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. Se a nota exigida não tiver sido atingida em todas as matérias o certificado de proficiência será parcial.

O resultado está disponível na página do candidato, no site oficial do Encceja, e deve ser acessado com o CPF e senha do candidato.

A avaliação do Encceja está dividida em quatro grupos. Para a prova do Ensino Médio são testados os conhecimentos em Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Para o Ensino Fundamental as áreas de conhecimento são Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia.

A edição de 2019 registrou recorde de participação. Segundo o Inep, foram 1.185.945 candidatos, o que representa 45% a mais que no ano passado.

CERTIFICAÇÃO – A Secretaria de Estado da Educação é responsável por credenciar as escolas que vão emitir os certificados. Confira a lista das instituições.

Para solicitar o Certificado ou Declaração de Proficiência o candidato deverá imprimir o relatório das notas na página do participante – esse relatório deve conter o código de validação na parte inferior da página – e levá-lo até a escola credenciada, junto com o Requerimento de Certificação.

Além do relatório de notas impresso e requerimento, o solicitante da certificação precisa anexar também original e cópia simples dos seguintes documentos: carteira de identidade, documento oficial que contenha o número de CPF; certidão de nascimento ou casamento; declaração de proficiência do Encceja de anos anteriores, quando for o caso.

Após entregar os documentos na escola o certificado ficará pronto em até 60 dias, na própria escola que recebeu os documentos.

QUEM PODE FAZER O ENCCEJA – Para o Ensino Fundamental, podem fazer a prova jovens e adultos que tenham no mínimo 15 anos na data de aplicação da prova e não tenham concluído esta etapa de ensino. Para o Ensino Médio, podem participar jovens e adultos com no mínimo 18 anos no dia do exame, que ainda não tenham o diploma.