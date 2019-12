Os organizadores das 6 Horas de São Paulo anunciaram ontem o cancelamento da prova que seria realizada no dia 1º de fevereiro no Autódromo de Interlagos, valendo pela quinta etapa do Campeonato Mundial de Enduracne (FIA WEC). Eles informam que a decisão foi um ato unilateral da organização do Mundial de Endurance, que não honraram os compromissos assumidos com a cidade de São Paulo.