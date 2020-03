Câmpus de Toledo recebe o projeto Unioeste na Comunidade

A Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) convida a comunidade acadêmica para integrar o projeto Unioeste na Comunidade, que será realizado no dia 3 de abril em Toledo, das 8h às 17h. As inscrições do público poderão ser feitas no dia do evento.

De acordo com a pró-reitora de extensão, Fabiana Regina Veloso, a proposta é torná-lo multicampi já que antes era apenas no câmpus de Cascavel. “A ideia surgiu com a equipe da Proex de organizar o projeto-piloto, primeiro em Toledo, depois em cada câmpus. Será feito um cronograma de execução das atividades”.

Um dos objetivos do evento é reunir atividades de extensão que existe nos câmpus para que os extensionistas executem alguma oficina na comunidade e/ou nos seus públicos já atendidos no decorrer do ano. “Queremos fazer um dia de apresentação da Unioeste e suas habilidades aos participantes. Somando a isso, também levaremos algumas oficinas que foram usadas no Projeto Rondon com as nossas três equipes da Instituição, para dar mais visibilidade”, comenta.

A participação é gratuita. Os professores são integrados voluntariamente e, nas palavras de Fabiana, eles estão bem animados para o evento. Serão feitas atividades no Lago Municipal, no câmpus e em várias escolas que recebem a Unioeste em projetos isolados.

Além da visibilidade da Universidade à Comunidade, Fabiana diz que é uma maneira de os acadêmicos experimentarem as possibilidades de atuação em projetos e o incentivo de atuar em mais atividades de extensão, sejam elas voluntárias ou financiadas com bolsas e de projetos como o Projeto Rondon, que ocorre duas vezes ao ano.