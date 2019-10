Campeonato Municipal de Basquete de Cascavel está com inscrições abertas

Competição que será realizada nas categorias adulto e menores, o Campeonato Municipal de Basquetebol de Cascavel seguem abertas até às 17h desta segunda-feira, dia 4 de novembro.

Na categoria adulta, as inscrições por participante têm o valor simbólico de uma caixa de bombom, que serão destinadas ao Provopar. Para as categorias menores a doação é opcional.

O Municipal de Basquete de Cascavel será realizado nos dois naipes no Adulto e no sub-17 feminino e no sub-15 masculino. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Esporte do município, no Centro Esportivo Ciro Nardi.

Cada equipe deverá inscrever no mínimo seis e no máximo 12 atletas e dois dirigentes. A Sessão Preliminar que definirá a composição dos grupos e os detalhes e procedimentos técnicos e administrativos do campeonato será terça-feira (5), às 18h30, no auditório 1 no Teatro Municipal Sefrin Filho.

A premiação será realizada com medalhas aos integrantes das equipes campeãs, vice-campeãs e terceiro lugar de cada categoria.

O Campeonato Municipal de Basquetebol de Cascavel é organizado pela Abasmavel (Associação do Basquetebol Masculino de Cascavel) e pela associação NBFC (Novo Basquete Feminino de Cascavel), com apoio do Município de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, com o objetivo de promover o esporte, dando oportunidade de participação da população na modalidade, visando despertar o gosto dos cidadãos pela prática esportiva do basquetebol.