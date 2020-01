Campeonato Gaúcho chega à sua 100ª edição em 2020

Porto Alegre – Com Grêmio e Internacional favoritos a conquistar o título, o Campeonato Gaúcho de Futebol dará início na próxima semana à sua 101ª edição. De 22 de janeiro a 19 de abril, toda a rivalidade e estilo de jogo próprio do Rio Grande de Sul estarão em campo no Estado.

O regulamento é o mesmo que o torcedor já está acostumado, com os 12 participantes divididos em dois grupos e a competição dividida em dois turnos, nos quais os times jogam entre si e um deles e contra os adversários do outro grupo no outro.

O formato é semelhante ao do Campeonato Carioca, com suas Taças Guanabara e Rio e que define vencedor em cada uma delas, com o campeão geral saindo da disputa entre esses vencedores. A cada turno, as duas melhores equipes de cada grupo disputam a semifinal e a final em jogo único, enquanto a finalíssima será no sistema ida e volta – caso um time conquiste os dois turnos, será declarado campeão antecipadamente.

No Gauchão 2020, entretanto, há uma mudança no regulamento em relação às últimas edições. Para evitar que uma equipe utilize seus jogadores em idade de transição para o profissional, como o Grêmio utilizou em 2019, por exemplo, uma regra incluída no campeonato deste prevê a inscrição de apenas 10 atletas com idade entre 16 e 21 anos.

Por falar em Grêmio, o atual bicampeão tem o clássico com o Internacional marcado para o dia 21 de março, pela 4ª rodada do segundo turno. Será o primeiro Grenal do ano, pois no primeiro turno da competição as equipes enfrentam adversários da mesma chave, e os arquirrivais estão em grupos opostos.

Na galeria de campeões do Campeonato Gaúcho, apenas de o Grêmio ter a hegemonia estadual com os títulos obtidos em 2018 diante do Brasil de Pelotas e em 2019 diante do Internacional, chegando a 38 conquistas estaduais, o maior vencedor da competição é o Internacional, que tem 45 títulos, mas não ergue a taça desde 2016 – o Novo Hamburgo venceu a edição de 2017.