Os acadêmicos do curso de Engenharia de Produção da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica), Câmpus de Toledo, foram desafiados a usarem uma garrafa pet como base para um foguete. Os experimentos serão testados no 3º Campeonato de Lançamento de Foguetes, no dia 19 de junho, às 17h, no câmpus da instituição. “Os estudantes terão que aplicar conceitos de física na construção e no lançamento dos foguetes que serão movidos a pressão”, adianta o coordenador do curso, professor Robson Luciano de Almeida.