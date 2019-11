Campeão paraolímpico

Os principais paratletas em idade escolar do Brasil estiveram reunidos na última semana em São Paulo, para as disputas da Paralimpíadas Escolares 2019, realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico pelo CPB (Comitê Paralímpico do Brasil).

Dentre eles estava o nadador Carlos Augusto Alencar, único representante de Cascavel no evento que é o maior do mundo deste tipo, assim como já havia sido em 2018.

Desta vez, em seu último campeonato em idade escolar, Carlos Augusto, aluno do Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos Reis, superou sua participação do ano passado.

Ele, que sozinho havia conquistado três medalhas de ouro das 11 obtidas por toda equipe de natação da delegação paranaense na última edição, desta vez conquistou quatro medalhas de ouro das 12 obtidas pelos paranaenses.

Mais do que isso, Carlos Augusto mostrou que se preparou muito para as provas. Ele se tornou bicampeão nacional nos 50m costas, nos 50m livre e nos 100m livre, além de campeão nos 50m peito. O detalhe é que as quatro medalhas de ouro deste ano foram conquistadas com direito a recordes das provas nas Paralimpíadas Escolares.